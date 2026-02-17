Incendio distrugge teatro Sannazaro Manfredi | Ferita profonda per Napoli

Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura. Il sindaco Manfredi ha dichiarato che questa perdita rappresenta una ferita profonda per Napoli, sottolineando come l’edificio, conosciuto anche per le sue serate letterarie, abbia una lunga storia nella vita culturale della città.

“E’ veramente un grande dolore perché perdere un teatro storico come questo è una ferita profonda per la città. Noi faremo di tutto per far in modo che il teatro possa essere restituito a Napoli, possa tornare ad avere la funzione che ha avuto in tutti questi anni”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, arrivando a via Chiaia sul luogo dell’ incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro. “I Vigili del Fuoco stanno indagando per capire quali sono le origini. – prosegue il primo cittadino – Si pensa a un fatto accidentale ma è ancora presto. Ho detto (alla proprietà del teatro) che non devono sentirsi sola che la città le sarà vicina, ho sentito il ministro Giuli questa mattina e anche il governo ci sarà, ho sentito anche il presidente Fico e ci sarà la massima collaborazione istituzionale per sanare questa ferita così profonda che ha colpito il cuore della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

