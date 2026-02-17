Napoli teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme

Un incendio nella notte ha devastato il Teatro Sannazaro a Napoli, causando ingenti danni alla struttura storica. Le fiamme hanno avvolto il palcoscenico e le sale, lasciando molti senza un luogo di rappresentazione. Le forze di soccorso sono intervenute per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono stati trovati segni di bruciature e detriti sparsi nel cortile.

L’incendio scoppiato nella notte a Napoli che ha distrutto lo storico Teatro Sannazzaro. In fumo un luogo simbolo della cultura partenopea. Si indaga sulle origini del rogo. Servizio di Lucia Ascione e Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Napoli, incendio al Teatro Sannazaro, i video dall’interno: completamente distrutto dalle fiammeUn incendio al Teatro Sannazaro di Napoli ha causato la distruzione totale dell’edificio martedì 17 febbraio 2026. Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Da Eleonora Duse ai De Filippo: la storia della “bomboniera” di NapoliIl Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto dalle fiamme questa mattina, a causa di un corto circuito che ha innescato l’incendio. Napoli, teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Sannazaro di Napoli distrutto da un incendio; Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte; Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola. Si indaga per incendio colposo. Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigiliLeggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Napoli, a fuoco teatro Sannazaro: crollano cupola e palchetto, feriti due vigili ... tg24.sky.it Teatro Sannazaro in fiamme, Napoli piange e i vip si mobilitano per la ricostruzione: «Un gioiello bruciato, ma risorgerà»Un devastante incendio ferisce il cuore di Napoli: nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026, le fiamme inghiottiscono lo storico Teatro Sannazaro, distruggendo la cupola e provocando ... leggo.it Il teatro Sannazaro di Napoli "era un teatro privato, come il Petruzzelli, auguro ai proprietari di non dover sopportare per la ricostruzione le traversie e i voltafaccia che hanno caratterizzato quella del nostro teatro". Sono le parole di Ascanio Amenduni, legale d facebook Teatro in fiamme dalle prime ore di questa mattina #Napoli #teatro #incendio #RadioBruno #17febbraio x.com