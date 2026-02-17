Teatro Sannazaro distrutto da un incendio a Napoli | la storia del centro di produzione teatrale
Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, danneggiando gravemente il famoso centro di produzione teatrale situato in via Chiaia. La notte scorsa, le fiamme sono divampate improvvisamente, distruggendo il palcoscenico e gran parte delle strutture interne, lasciando senza spettacoli e attività culturale il quartiere. Il teatro, conosciuto come la
Conosciuto come la “Bomboniera di via Chiaia”, il teatro Sannazaro venne inaugurato nel 1847 e, in quasi 180 anni di storia, ha rappresentato uno dei cuori pulsanti della vita culturale napoletana. Le sue sale hanno accolto generazioni di spettatori e visto alternarsi grandissimi interpreti, nazionali e stranieri, attraversando epoche, mode e trasformazioni sociali. Dalla prosa alla commedia napoletana, dall’operetta al Café Chantant, il Sannazaro ha custodito e rinnovato una tradizione artistica che è parte integrante dell’identità partenopea. Non solo un luogo di spettacolo, ma uno spazio simbolico, capace di raccontare Napoli attraverso le sue voci, i suoi dialetti, le sue emozioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Un incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme.
