Teatro arte e architettura | Teatro Tascabile porta a Bergamo un progetto internazionale

Il Teatro Tascabile ha deciso di avviare un ciclo triennale di incontri al Monastero del Carmine di Bergamo, iniziando nel 2024. La causa è il desiderio di esplorare il rapporto tra teatro, arte e architettura, portando a Bergamo artisti e studiosi da diversi paesi. Durante gli eventi, si parlerà di come gli spazi influenzano le rappresentazioni e di pratiche teatrali innovative. Il progetto mira a coinvolgere il pubblico locale e stimolare nuove riflessioni sul ruolo dello spazio nel teatro contemporaneo.

Bergamo. A partire dal 2024, il Teatro Tascabile ha avviato nella sede del Monastero del Carmine, un ciclo triennale di incontri dedicati a temi e riflessioni che riguardano profondamente il teatro contemporaneo. Il programma affronta i grandi maestri del Novecento, il movimento del teatro di gruppo europeo, i differenti stili del teatro e le molteplici forme artistiche che, negli ultimi decenni, sono divenute parte integrante e inseparabile della scena teatrale contemporanea: la danza, il cinema, le arti visuali, la musica, la letteratura, le arti circensi, fino ai teatri orientali che, da quasi cinquant'anni occupano un ruolo centrale negli studi del Ttb (Teatro Tascabile di Bergamo).