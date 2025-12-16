The Yoricks Intermezzo comico Il Teatro Tascabile di Bergamo al Palladium di Roma
Il 16 dicembre 2025 il Prof. Nicola Savarese, storico docente dell’Ateneo Roma Tre, avrebbe compiuto 80 anni. Per onorarne la memoria, il DAMS gli dedica due giornate di studio – “L’opera dello straniero.Storie, viaggi e vite di Nicola Savarese”, e il Teatro Palladium ospita uno degli avamposti. Romatoday.it
THE YORICKS. Intermezzo comico
The Yoricks. Intermezzo comico - scheletro, si riuniscono, insieme ad angeli, leoni e cavalli, per fare della morte un circo surreale.
The Yoricks, Intermezzo comico. Il Teatro Tascabile di Bergamo al Palladium
Come si esorcizza la paura della fine Sei clown, sei monaci-scheletro, si riuniscono insieme ad angeli, leoni e cavalli per far diventare la morte un circo surreale. The Yoricks, lo spettacolo del Teatro Tascabile di Bergamo, trasforma la morte in una variante c - facebook.com facebook
