Teatro Arbostella | quando la realtà supera la superstizione Non è vero ma ci credo di Peppino

Peppino ha portato sul palco del Teatro Arbostella a Salerno uno spettacolo che sfida le superstizioni, dimostrando che la realtà può essere più sorprendente delle credenze popolari. La serata ha attirato un pubblico numeroso, incuriosito dalla commistione tra comicità e storie vere. Con battute che hanno fatto ridere e momenti di riflessione, lo spettacolo si inserisce nella stagione teatrale in corso, che già conta sette rappresentazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i tre weekend di febbraio e l’inizio di marzo in scena uno dei gruppi stabili della storica struttura di Viale Verdi: la Compagnia All’Antica Italiana. Sotto la direzione di Gaetano Troiano, docente dei laboratori teatrali dell’Arbostella, la compagnia si sta cimentando con uno dei capolavori intramontabili del teatro partenopeo: “Non è vero. ma ci credo” di Peppino De Filippo, testo fortemente voluto dalla direzione artistica curata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Arbostella: quando la realtà supera la superstizione, “Non è vero ma ci credo” di Peppino “Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro ArbostellaLa stagione teatrale al Teatro Arbostella di Salerno entra nel vivo. "Non è vero, ma ci credo”: il grande classico di De Filippo al Teatro ArbostellaProsegue a Salerno la XVIII Stagione Comica al Teatro Arbostella. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 13 al 15 febbraio; Non è vero, ma ci credo: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro Arbostella - Salernonotizie.it; Non è vero ma ci credo | il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro Arbostella; Napoli torna Mertens al Maradona | parata di stelle per salvare il teatro di Eduardo a Nisida. Non è vero, ma ci credo: il grande classico di De Filippo al Teatro ArbostellaSotto la direzione di Gaetano Troiano, docente dei laboratori teatrali dell’Arbostella, la compagnia porterà sul palco uno dei capolavori intramontabili del teatro partenopeo: Non è vero… ma ci credo ... salernotoday.it Non è vero, ma ci credo: il grande classico di Peppino De Filippo al Teatro ArbostellaStampa Prosegue a ritmo serrato la XVIII Stagione Comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, che si prepara ad accogliere il settimo spettacolo in cartellone. Per i prossimi tre weekend ... salernonotizie.it Mobilitazione per ricostruire il Sannazaro, il Teatro Arbostella: “Noi ci siamo” facebook