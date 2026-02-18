Team sprint maschile bronzo per l’Italia | Pellegrino chiude l’Olimpiade con la quarta medaglia

Federico Pellegrino ha portato a casa la quarta medaglia per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, grazie alla squadra di sprint maschile che ha ottenuto il bronzo a Tesero. La gara si è svolta in una giornata di forte freddo e neve che ha complicato le piste, ma i nostri atleti sono riusciti a mantenere alta la concentrazione. Pellegrino, insieme a Elia Barp, ha dato il massimo nelle curve e nelle ripide salite, contribuendo a un risultato che ha sorpreso molti.

Arriva la 25esima medaglia per l’ Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La firma è quella della coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che conquistano il bronzo nella team sprint maschile di Tesero. Bronzo azzurro nella team sprint di Tesero Il tandem azzurro chiude a 3"3 dalla Norvegia del fenomeno Johannes Hoesflot Klaebo (5 ori su 5, 10 in tutto nella sua carriera) e di Einard Hedegart, l'argento va agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Seconda medaglia per Barp e Pellegrino Per Barp e Pellegrino si tratta della seconda medaglia in questa edizione dopo il bronzo nella staffetta maschile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschileElia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a causa di una gara intensa e combattuta.

