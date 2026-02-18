Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a causa di una gara intensa e combattuta. I due atleti italiani hanno mostrato determinazione sulla neve, portando a casa un risultato storico. La vittoria è andata alla Norvegia, con Klaebo che ha dominato la corsa, mentre gli Stati Uniti hanno ottenuto il secondo posto.

Bronzo per Barp-Pellegrino nella Team Sprint maschile di sci di fondo. Grande prova degli Azzurri. Oro alla Norvegia con un super Klaebo, argento USA. È la 25a medaglia per l'Italia in questi Giochi.