Europei di Ciclismo su Pista Team Sprint Maschile di bronzo | è la prima medaglia italiana

I nostri atleti hanno conquistato la prima medaglia agli Europei di Ciclismo su Pista a Konya. Il team sprint maschile ha ottenuto il bronzo, portando a casa il primo podio per l’Italia in questa edizione. La gara si è conclusa con un risultato positivo che dà fiducia al movimento italiano.

Konya – E’ di bronzo il colore della prima medaglia vinta agli Europei di Ciclismo su Pista dagli Azzurri. A salire sul podio, e nella serata di ieri, sono stati Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta nella gara della Team Sprint. Arriva anche il primato nazionale con il tempo di 42.285. Sconfitta la Repubblica Ceca, a +0.108. Il programma di gare del 2 febbraio – Fonte Federciclismofederciclismo.it. 11:30: Sprint femminile – Qualificazioni (Siria Trevisan e Miriam Vece) 12:01: KM maschile – Qualificazioni (Matteo Bianchi e Fabio Del Medico) 12:40: Sprint femminile – Sedicesimi di finale 12:59: Inseguimento a squadre femminile – Primo turno (Balsamo, Paternoster, Venturelli, Sanarini) 13:25: Inseguimento a squadre maschile – Primo turno (Lamon, Grimod, Favero, Galli) 13:50: Sprint femminile – Ottavi di finale 16:30: Sprint femminile – Quarti di finale, Gara 1 16:43: Corsa a punti maschile (Juan David Sierra) 17:35: Sprint femminile – Quarti di finale, Gara 2 17:56: Eliminazione femminile (Lezia Paternoster) 18:13: KM maschile – Finale 18:37: Sprint femminile – Quarti di finale, spareggio 19:00: Inseguimento a squadre femminile – Finali 19:13: Inseguimento a squadre maschile – Finali Foto Roberto BettiniSprintCyclingAgency – da coni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina si è aperta ufficialmente la prima giornata di gare ai Campionati Europei di Ciclismo su pista del 2026.

L'Italia si gioca il bronzo nella team sprint maschile agli Europei di ciclismo su pista.

