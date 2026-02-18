Team Sprint del fondo slalom donne staffetta biathlon donne short track | il programma di oggi

Oggi, le gare di sci alpino hanno portato a casa una vittoria importante per l’Italia, che ha conquistato una medaglia d’oro nel team sprint del fondo. La competizione ha attirato moltissimi spettatori, desiderosi di vedere le atlete italiane affrontare la pista con grinta. La giornata prosegue con le prove di slalom femminile e le staffette di biathlon, mentre le gare di short track serale promettono emozioni intense.

Nove medaglie d'oro da assegnare: al mattino gli Aerials femminili, pranzo con le Team Sprint del fondo e lo slopestyle maschile e femminile. Nel pomeriggio si assegnano i titoli di slalom femminile e e staffetta del biathlon femminile. Fine giornata a tutto short track, coi 500 metri maschili e la staffetta 30000 metri femminili, oltre ai quarti di finale di hockey ghiaccio. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Cina-Danimarca, Usa-Gran Bretagna, Svezia-Corea del Sud, (Round robin torneo femminile) 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Team Sprint del fondo, slalom donne, staffetta biathlon donne, short track: il programma di oggi Gigante maschile, sprint biathlon donne, 500 metri uomini, 1500 short track: il programma di oggiOggi, le gare di sci alpino, biathlon e short track portano in gara atleti di tutto il mondo, con otto medaglie d’oro in palio. SuperG donne, 5000 metri donne, short track, snowboardcross: il programma di oggiOggi gli appassionati di sport invernali seguono una giornata intensa con diverse gare in programma. La COMCAM dell'ORO nello short track Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sci di fondo, definite le coppie dell’Italia per la team-sprint. Niente da fare per Graz; Sci di fondo – Milano-Cortina 2026: svelate le coppie azzurre per la Team Sprint; Le sprint, lo skiathlon e la tecnica dell’utilizzo della sciolina di tenuta: lo sci di fondo, sport…; Klaebo da record, Pellegrino eroe di bronzo! Rimontona azzurra nella staffetta del fondo. Team Sprint del fondo, slalom donne, staffetta biathlon donne, short track: il programma di oggiNove medaglie d'oro da assegnare: dagli Aerials femminili al mattino fino allo short track serale. Grande attesa per la staffetta del biathlon femminile ... gazzetta.it Startlist team sprint maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, coppie in garaLo sci di fondo riparte per la sua ultima serie di gare, passando dalle più brevi alle più lunghe. Domani, in particolare, dalle 9:45 sarà il momento ... oasport.it MILANO CORTINA | Gli azzurri in gara il 18 febbraio. Short track in serata, staffetta femminile nel biathlon e le 2 team sprint nel fondo #ANSA facebook Elia Barp e Federico Pellegrino alla prova Team Sprint. Norvegia imprendibile, le avversarie per il podio - x.com