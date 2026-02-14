Gigante maschile sprint biathlon donne 500 metri uomini 1500 short track | il programma di oggi

Oggi, le gare di sci alpino, biathlon e short track portano in gara atleti di tutto il mondo, con otto medaglie d’oro in palio. La mattina si apre con le discipline dello freestyle, del fondo e del gigante, mentre nel pomeriggio sono in programma le prove di biathlon e pattinaggio di velocità. In serata, si svolgono le competizioni di skeleton, salto con gli sci e short track, attirando l’attenzione di tanti spettatori.

Sabato da 8 medaglie a Milano Cortina e grandi speranze azzurre nella corsa alle medaglie. Il via alle gare con il curling (Italia-Cina) poi il gigante maschile (Vinatzer e Franzoni le nostre punte). Mattinata col freestyle e la staffetta del fondo femminile, e poi l'ultima carta di Wierer e Vittozzi nella Sprint del biathlon. Pomeriggio intenso con pattinaggio di velocità, skeleton, salto con gli sci e cutling. E serata con short track, Big Air femminile e hockey ghiaccio. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

