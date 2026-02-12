Oggi gli appassionati di sport invernali seguono una giornata intensa con diverse gare in programma. Alle 11.30 si disputa il superG femminile, poi il programma si sposta su freestyle, sci di fondo donne e snowboardcross maschile. Nel pomeriggio ci saranno i 5000 metri di pattinaggio donne, concludendo con le finali di short track. In totale, sono nove le medaglie d'oro in palio.

Un giovedì imperdibile a Milano Cortina: nove medaglie d'oro da assegnare e tantissima Italia a caccia di podi. Si parte con curling e skeleton, poi via alle gare da medaglie. Alle 11.30 il superG femminile con Goggia e Brignone grandi attese, pranzo col freestyle (Moguls maschili). Alle 13 la 10 km tecnica libera femminile, immediatamente dopo caccia alla medaglia di cross maschile nello snowboard. Nel pomeriggio torna Francesca Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Serata da cuori forti: a seguire la staffetta mista dello slittino, l'halfpipe femminile di snowboard e le medaglie dello short track con gli azzurri attesissimi: 500 metri donne e 1000 metri uomini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Cortina si svolge la prima giornata dei Giochi invernali, con otto medaglie d’oro in palio.

Oggi a Milano Cortina sono state assegnate otto medaglie d'oro.

Argomenti discussi: SuperG donne, 5000 metri donne, short track, snowboardcross: il programma di oggi; Milano Cortina 2026. Italia è doppio oro con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer nello slittino - Italhockey uomini ko all'esordio, la Svezia vince 5-2 . La mini rissa, il video; Milano Cortina: gli azzurri in gara domani; Milano Cortina 2026, il programma del 12 febbraio: dove seguire le gare in tv e streaming, le discipline, gli orari e le ultime notizie.

