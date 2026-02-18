Team Sprint bronzo storico per l’Italia | Barp-Pellegrino sul podio a Milano-Cortina 2026

L’Italia conquista il suo primo bronzo nella gara di sprint a squadre a Milano-Cortina 2026, un risultato che rimarrà nella storia dello sci di fondo azzurro. Il team composto da Barp e Pellegrino ha dimostrato grande determinazione, arrivando sul podio dopo una lotta serrata con le altre nazioni. Klaebo, campione norvegese, ha portato la Norvegia all’oro, mentre gli Stati Uniti hanno conquistato l’argento. La competizione si è svolta su un tracciato impegnativo, che ha messo alla prova le capacità degli atleti fin dalla partenza.

Prima medaglia olimpica nella sprint a squadre per il fondo azzurro. Klaebo guida la Norvegia all'oro, Stati Uniti argento. Arriva un risultato che entra nella storia dello sci di fondo italiano. Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano la medaglia di bronzo nella Team Sprint olimpica di Milano-Cortina 2026, regalando all'Italia il primo podio di sempre in questo format ai Giochi. Una gara combattuta fino all'ultimo rettilineo, con gli azzurri capaci di restare agganciati alle grandi potenze e di giocarsi la medaglia con lucidità tattica. Davanti a tutti la Norvegia trascinata da Johannes Høsflot Klaebo, ancora una volta protagonista assoluto: per lui è la quinta medaglia d'oro in questa edizione olimpica.