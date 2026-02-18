milano cortina bronzo barp pellegrino nella team sprint di fondo

Il nome di Barp e Pellegrino si lega a una medaglia di bronzo, conquistata nella team sprint di fondo, a causa di una buona performance sulla neve di Tesero. La coppia azzurra ha chiuso dietro Norvegia e Stati Uniti, portando a casa il risultato positivo. Questa medaglia rappresenta la 25esima per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina.

I due azzurri chiudono alle spalle di Norvegia e Usa TESERO - Arriva la 25esima medaglia per l'Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La firma è quella della coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino, che conquistano il bronzo nella team sprint maschile di Tesero. Il tandem azzurro chiude a 3"3 dalla Norvegia del fenomeno Johannes Hoesflot Klaebo (5 ori su 5, 10 in tutto nella sua carriera) e di Einard Hedegart, l'argento va agli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Per Barp e Pellegrino si tratta della seconda medaglia in questa edizione dopo il bronzo nella staffetta maschile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

