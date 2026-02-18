LIVE Sci di fondo Team sprint tl Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Barp Pellegrino di bronzo! Primo podio nel format per l’Italia
Luca Pellegrino si ferma dolorante dopo la gara di sci di fondo a causa di un possibile infortunio, mentre i compagni di squadra, Barp e Pellegrino, conquistano il bronzo nel team sprint alle Olimpiadi 2026. La squadra italiana ottiene il suo primo podio in questa disciplina, segnando un momento importante per il movimento nazionale. Pellegrino, visibilmente sofferente, si tocca la gamba destra mentre si avvicina all’arrivo, lasciando intuire che potrebbe aver subito un problema durante la corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43: Potrebbe esserci un infortunio per Pellegrino, che appare dolorante nella zona dell’arrivo. Vedremo l’entità dell’eventuale infortunio. Per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio 12.41: Questa la classifica finale della gara maschile; 1 Norvegia 18:28.98 2 Stati Uniti +1.37 3 Italia +3.31 4 Svizzera +4.22 5 Gran Bretagna +7.61 6 Canada +9.71 7 Austria +10.39 8 Cechia +13.63 9 Germania +14.16 10 Svezia +17.69 12.38: per Klaebo è la quinta medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi, per l’Italia è la prima medaglia in assoluto in questo format ai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL Goms 2026.
LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: tutte le squadre italiane dentro? Barp/Pellegrino da podioSegui in diretta il Team Sprint dello Goms 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti sulle squadre italiane.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
