Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato | verifiche sulla compatibilità

Patrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni di Napoli, ha ricevuto una chiamata dall’ospedale Monaldi dopo che il suo bambino, sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ha mostrato segni di deterioramento. La questione riguarda la possibilità di inserire un nuovo cuore, ma prima è necessario verificare se l’organo sia compatibile con il piccolo. La famiglia aspetta con ansia notizie più definite, mentre i medici stanno facendo tutte le verifiche del caso.

Un nuovo cuore potrebbe riaccendere le speranze. Patrizia Mercolino, madre del bambino napoletano di due anni al quale lo scorso dicembre è stato trapiantato un organo risultato poi danneggiato, è stata convocata nelle ultime ore dai medici dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è ricoverato. Secondo fonti della struttura ospedaliera, c'è un nuovo cuore disponibile ma non si sa se sia compatibile. La notizia arriva mentre il piccolo, da oltre cinquanta giorni, è sostenuto dall’Ecmo, il macchinario che supplisce temporaneamente alle funzioni di cuore e polmoni. Le sue condizioni vengono definite stabili nella loro gravità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato: verifiche sulla compatibilità Bimbo trapiantato, possibile nuovo cuore per il piccoloPatrizia Mercolino ha ricevuto una convocazione dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove il suo bambino sta ricevendo cure. Bimbo trapiantato, parla il legale della famiglia: “Serve un nuovo cuore entro 48 ore”L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo con il cuore bruciato, i medici di Roma: Nuovo trapianto impossibile per emorragia e infezione in corso; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato. Napoli, possibile nuovo cuore per il bimbo del Monaldi: verifiche sulla compatibilitàNel frattempo si rafforza l’ipotesi della disponibilità di un nuovo cuore per il piccolo, attualmente collegato a una macchina salvavita dopo il fallimento del trapianto avvenuto il 23 dicembre. tg.la7.it Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato: verifiche sulla compatibilitàLa madre del bambino è stata convocata in ospedale: Non dobbiamo e non possiamo mollare. Mio figlio è forte, è un guerriero ... ilgiornale.it Questa mattina è stato inaugurato il nuovo reparto di Dialisi pediatrica nella sede del Gianicolo, insieme al Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Si tratta dell’unica struttura nel Lazio dedicata esclusivamente ai bambini: un traguardo reso possibile grazie facebook