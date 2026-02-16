Heart team per il bimbo al Monaldi | in arrivo i migliori specialisti italiani

Un team di specialisti italiani si sta preparando a intervenire sul bambino di due anni al Monaldi, dopo il fallimento del trapianto di dicembre e le condizioni rimaste gravi. La famiglia spera in un nuovo tentativo, mentre i medici monitorano attentamente la sua situazione. La macchina salvavita continua a sostenere il paziente, che resta in condizioni stabili ma critiche.

"L’Heart Team si svolgerà nella giornata di mercoledì e sarà utile a valutare anche ulteriori trattamenti terapeutici in aggiunta al trapianto", rende noto l'azienda ospedaliera dei Colli Condizioni stabili, in un quadro che permane di grave criticità. È quanto emerge dall'ultimo bollettino medico emesso dall'Azienda ospedaliera dei Colli sulle condizioni del bambino di due anni attaccato a una macchina salvavita all'ospedale Monaldi, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre scorso. "L’Heart Team sulla base della decisione assunta dal medico responsabile, ritiene che il piccolo paziente sia ancora idoneo a permanere in lista trapianto", si legge nel bollettino.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’ospedale Monaldi a Napoli perché il bambino che ha ricevuto un trapianto di cuore si trova ancora in terapia intensiva.

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore a Napoli aspetta da ore un nuovo parere medico all’ospedale Monaldi.

