Taxi sanitario per gli anziani presto realtà in Calabria l' annuncio di Occhiuto

Il governatore Occhiuto annuncia che presto in Calabria arriverà un servizio di taxi sanitario per gli anziani. La iniziativa mira a portare i medici direttamente alle case di coloro che hanno difficoltà a muoversi, specialmente nelle zone più isolate. Ogni giorno, decine di anziani devono affrontare lunghe attese o spostamenti complicati per ricevere visite e cure essenziali. La nuova misura vuole facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie, evitando che i pazienti debbano spostarsi troppo. La scelta si inserisce in un piano più ampio di assistenza domiciliare.

Il governatore illustra il progetto per facilitare l’accesso alle cure e rilancia sui bandi: 53 medici pronti a rientrare, 150 stranieri interessati Un taxi sanitario per garantire agli anziani calabresi il diritto alle cure anche quando non sono disponibili sotto casa. È l’annuncio fatto dal presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un incontro sulla sanità a Cosenza. Da qui l’idea del taxi sanitario, un servizio di trasporto dedicato che potrebbe essere finanziato con fondi europei: “Magari, invece di mandare indietro i fondi europei come spesso ha fatto questa regione, li utilizziamo per questo scopo- ha aggiunto il presidente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria, anziani e cure: il “taxi sanitario” colma il divario tra aree remote e accesso alle prestazioni mediche.In Calabria, il servizio di “taxi sanitario” è stato avviato per aiutare gli anziani a ricevere cure mediche nelle zone più isolate.

