Roberto Occhiuto ha deciso di revocare i concorsi di Arpacal, l’agenzia regionale per l’ambiente della Calabria. La mossa arriva dopo che alcuni bandi erano stati impugnati al Tar, ma il presidente ha scelto di prendere in mano la situazione e ascoltare anche gli idonei.

Roberto Occhiuto non difetta di coraggio e decisionismo. Nei giorni scorsi era montata la polemica per diversi concorsi banditi da Arpacal, l'agenzia regionale per l'ambiente della Calabria, impugnati al Tar. La moral suasion del presidente ha portato l'agenzia a revocare tutte le procedure in essere. E sulla trasparenza e il rispetto degli idonei, il presidente della Regione non transige. La decisione dell'Agenzia. Nel comunicato dell'agenzia si legge che, « rilevata la sussistenza di un preminente e attuale interesse pubblico alla revoca dei provvedimenti di indizione delle selezioni in epigrafe, ai sensi dell'art.

© Secoloditalia.it - Calabria, il coraggio di un presidente: Occhiuto fa revocare i concorsi Arpacal e ascolta gli idonei

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2026, ha precisato che gli idonei nei concorsi pubblici non hanno diritto automatico all’assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

