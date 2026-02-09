Tomei si gode vittoria e prestazione | Bravi ma dobbiamo fare più gol

Al termine della partita al Pavone-Mariani, Tomei si mostra soddisfatto della vittoria e della prestazione della sua squadra. L’allenatore sottolinea che i ragazzi hanno fatto bene, ma bisogna ancora migliorare sotto il fronte realizzativo. La sua scelta di cambiare modulo si è rivelata efficace, portando i tre punti che mantengono l’Ascoli in corsa per il sorpasso sul Ravenna, ora a sole tre lunghezze di distanza.

Volti distesi al termine del confronto andato in scena al Pavone-Mariani. Il cambio di modulo scelto da mister Tomei ha permesso di conquistare tre punti davvero pesantissimi per una classifica che oggi vede l' Ascoli ancora in scia per provare ad assestare il possibile sorpasso sul Ravenna, avanti di sole 3 lunghezze. Salito a quota 46 punti, invece dietro il Picchio ha creato un abisso sulla quarta posizione che adesso vede in coabitazione proprio Pineto e Juve Next Gen (36). L'asticella è stata alzata con la terza vittoria consecutiva, poi diventata anche la quarta nelle ultime cinque. Numeri importanti che testimoniano quanto i bianconeri potranno rendersi protagonisti di questa seconda parte del campionato.

