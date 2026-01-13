Sul ' Tubone' passo in avanti sul Commissario straordinario Tutolo | Al lavoro per dare acqua alla Capitanata
Nel corso dell'incontro tecnico odierno sulla condotta Liscione-Occhito, si è sancito il ruolo del Commissario straordinario, un passo importante per il progetto. Tutolo ha sottolineato l'impegno per garantire un approvvigionamento idrico adeguato alla Capitanata, segnando un progresso nel percorso verso la risoluzione delle criticità. Questa fase rappresenta un elemento positivo nel processo di miglioramento della gestione delle risorse idriche nella zona.
“Il fatto che si sia aperta la strada al ruolo del Commissario straordinario è un segnale incoraggiante che emerge dall’incontro tecnico di oggi sulla realizzazione della condotta Liscione–Occhito. La disponibilità della Struttura commissariale ad assumere il coordinamento dell’iter con poteri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
