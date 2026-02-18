Taratata | Ascolti stabili per Bonolis sfida vinta con Cuori e social in festa

Paolo Bonolis mantiene gli ascolti stabili con “Taratata”, dopo aver battuto la concorrenza di “Cuori” e aver fatto esplodere i commenti sui social. La seconda puntata del programma musicale, trasmessa in prima serata, ha visto una partecipazione numerosa di fan e appassionati che hanno condiviso il loro entusiasmo online.

Taratata: La Musica Italiana Ritorna in Prima Serata, Ascolti Stabili e Social Coinvolti. La seconda puntata di “Taratata”, lo storico format musicale condotto da Paolo Bonolis, ha conquistato 2.193.000 telespettatori con uno share del 18,8% nella serata di ieri, 16 febbraio 2026. La trasmissione, andata in onda su Canale 5, ha visto alternarsi sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro, offrendo al pubblico reinterpretazioni, duetti inediti e riletture di classici della canzone italiana. Un Ritorno Atteso, ma la Competizione è Agguerrita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ascolti tv ieri sera 9 febbraio 2026, lo scontro tra Taratatà al debutto con Bonolis, la fiction Cuori e le OlimpiadiI risultati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come lo scontro tra le emittenti abbia portato a un testa a testa tra la fiction “Cuori” su Rai1 e il debutto di “Taratatà” con Bonolis su Canale 5.

Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida CuoriQuesta sera, su Canale 5, Paolo Bonolis ha lanciato il suo nuovo show, Taratatà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.