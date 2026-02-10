Questa sera, su Canale 5, Paolo Bonolis ha lanciato il suo nuovo show, Taratatà. La prima puntata non è partita facile: mentre Bonolis cerca di conquistare il pubblico con il suo stile, in diretta su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di Cuori 3. La sfida tra i due è aperta e i telespettatori sembrano pronti a scegliere da che parte stare.

Lunedì in prima serata Paolo Bonolis ha debuttato su Canale 5 con Taratatà. La sua è stata una strada tutta in salita, dato che su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio di Cuori 3. Gerry Scotti ha dunque passato il testimone a Paolo Bonolis. Infatti, subito dopo La Ruota della Fortuna è andato in onda lo show Taratatà per celebrare i live alla Festa della Musica. Invece dopo Stefano De Martino con Affari Tuo i, la linea è passata a Pilar Fogliati e Matteo Martari, protagonisti di Cuori 3. Su Rai 2 sono andate in scena le gare delle Olimpiadi invernali, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida Cuori

Domenica sera, gli ascolti tv hanno premiato “Cuori” su Rai 1.

I dati degli ascolti tv di lunedì 9 febbraio mostrano come Cuori 3 su Rai 1 abbia conquistato il pubblico con una buona performance.

Finalmente il ritorno dei grandi live in TV, grazie a Paolo Bonolis e a #Taratata su #canale5 #programmazione #programmatv #Giorgia facebook

Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia #Taratata x.com