Ascolti tv ieri sera 9 febbraio 2026 lo scontro tra Taratatà al debutto con Bonolis la fiction Cuori e le Olimpiadi

I risultati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come lo scontro tra le emittenti abbia portato a un testa a testa tra la fiction “Cuori” su Rai1 e il debutto di “Taratatà” con Bonolis su Canale 5. La serata si è aperta con un esordio positivo per il conduttore, anche se il distacco dalla fiction non è stato poi così grande. Buoni anche i numeri del Pattinaggio Artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina, che hanno attirato l’attenzione degli spettatori e hanno contribuito a mantenere

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 9 febbraio 2026, vedono al centro dell’attenzione lo scontro diretto tra Rai1, che ha proposto un nuovo appuntamento con la fiction Cuori, e Canale 5, che ha puntato sul debutto di Taratatà, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis, tornato in prima serata come evento speciale. Una contrapposizione tra racconto seriale e spettacolo musicale che ha catalizzato l’interesse del pubblico. Accanto ai due programmi di punta, Rai2 ha continuato la copertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, mentre Rai3 e Rete4 hanno presidiato la fascia con l’approfondimento e l’attualità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I programmi televisivi di ieri sera si sono concentrati su eventi molto diversi tra loro.

Ieri sera le reti televisive italiane hanno battagliato con programmi diversi.

