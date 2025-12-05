Ritrovamento 27enne il generale Mannucci Benincasa elogia il lavoro dei carabinieri

LECCE – Il comandante della Legione carabinieri Puglia, il generale di Brigata, Iacopo Mannucci Benincasa, ha fatto visita nella mattinata al comando provinciale di Lecce, nella sede di via Lupiae, accolto dal colonnello Andrea Siazzu. Presenti all’incontro anche i rappresentanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva. La 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre, era tenuta, forse sequestrata, in una mansarda sempre a Nardò. I carabinieri l’hanno trovata e affidata ai sanitari del 118: sta bene. Il ritrovamento è arrivato mentre i Ri - facebook.com Vai su Facebook

Novità sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne ritrovata nella mansarda l'amico Dragos-Ioan Gheormescu, 10 giorni dopo essere scomparsa nel nulla. La versione del 30enne nella diretta #GR1 di Giuseppe Lisi Vai su X

Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia visita il Salento e si complimenta per il ritrovamento di Tatiana - Il Generale Iacopo Mannucci Benincasa si è soffermato sull’operazione che ha consentito di ritrovare la 27enne scomparsa il 24 novembre ... Lo riporta leccenews24.it

Tatiana Tramacere ritrovata in una mansarda «in stato confusionale» dieci giorni dopo la scomparsa: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un ... Da msn.com