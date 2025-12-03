Lotta alle mafie foggiane il Generale Mannucci Benincasa elogia i carabinieri | Qui grandi risultati
È stata una mattinata di confronto e di riconoscimento quella trascorsa mercoledì 3 dicembre al comando provinciale dei carabinieri di via Alfredo Guglielmi a Foggia, dove il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, ha incontrato i militari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Di Davide Mattiello Ribellarsi alla violenza praticata dagli uomini sulle donne è un modo per continuare la lotta contro mafie e mafiosi. Purtroppo il voltafaccia improvviso della destra sul “consenso libero ed attuale” in materia di violenza sessuale non mi stupis - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti, albero di Falcone in dono come simbolo a lotta mafie - Un ramoscello dell'Albero di Giovanni Falcone sarà piantato sui terreni confiscati al clan dei Casalesi, come simbolo della lotta contro tutte le mafie. ansa.it scrive