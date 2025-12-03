Lotta alle mafie foggiane il Generale Mannucci Benincasa elogia i carabinieri | Qui grandi risultati

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una mattinata di confronto e di riconoscimento quella trascorsa mercoledì 3 dicembre al comando provinciale dei carabinieri di via Alfredo Guglielmi a Foggia, dove il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, ha incontrato i militari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

