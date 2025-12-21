Arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne trovato in possesso di 60 grammi di hashish. A condurre l’operazione nei giorni scorsi, è stato il reparto di Prevenzione crimine Abruzzo nel corso delle attività di pattugliamento. Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Nascondeva 60 grammi di hashish e 500 euro negli indumenti intimi: 22enne arrestato

