Nascondeva 60 grammi di hashish e 500 euro negli indumenti intimi | 22enne arrestato
Arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne trovato in possesso di 60 grammi di hashish. A condurre l’operazione nei giorni scorsi, è stato il reparto di Prevenzione crimine Abruzzo nel corso delle attività di pattugliamento. Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Ladri e truffatori: rubano a un’anziana gioielli per 40mila euro e li nascondono negli indumenti intimi
Leggi anche: Droga nascosta negli anfratti di Ballarò: trovati 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana
Spacciatore trovato con varie dosi di ketamina e Mdma: in casa ha 'minimarket' della droga; Droga, la rete dello spaccio tra il Vercellese e Casale Monferrato: tre arresti; Spaccio di droga sul treno: la polizia arresta tre pusher nel Milanese; Beccati a Cinisello Balsamo in auto con tirapugni e droga. In casa a Monza un fiume di sostanze chimiche.
Scoperto con 60 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato sull’A2 a Sala Consilina - L'atteggiamento sospetto di un autotrasportatore siciliano ha indotto i poliziotti ad approfondire i controlli scoprendo la droga ... infocilento.it
Crotone, pusher arrestato dalla polizia: in casa nascondeva 100 grammi di hashish - Verifiche anche a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale ... corrieredellacalabria.it
Giovane pusher in manette a Cenaia: in casa nascondeva hashish e soldi - Nella nottata scorsa, i carabinieri della stazione di Cenaia hanno arrestato un giovane di 19 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. lanazione.it
Nascondeva dentro lo zaino 2.2 chili di hashish, arrestato All’interno dello zaino che portava addosso erano occultati 21 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2,2 chilogrammi e 110 grammi di crack... - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.