Sala slot colpita da interdittiva antimafia il Tar conferma la chiusura

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la chiusura di una sala slot dopo l’emissione di un’ordinanza interdittiva antimafia, rigettando l’istanza cautelare presentata dalla società interessata. La decisione, resa il 3 dicembre 2025, sottolinea la validità delle misure adottate nell’ambito delle attività di controllo e contrasto alla criminalità organizzata nel settore del gioco.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, con ordinanza resa in camera di consiglio il 3 dicembre 2025, ha rigettato l’istanza cautelare presentata da una società operante nel settore delle sale giochi, che aveva impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

