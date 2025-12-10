Sala slot colpita da interdittiva antimafia il Tar conferma la chiusura
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la chiusura di una sala slot dopo l’emissione di un’ordinanza interdittiva antimafia, rigettando l’istanza cautelare presentata dalla società interessata. La decisione, resa il 3 dicembre 2025, sottolinea la validità delle misure adottate nell’ambito delle attività di controllo e contrasto alla criminalità organizzata nel settore del gioco.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, con ordinanza resa in camera di consiglio il 3 dicembre 2025, ha rigettato l’istanza cautelare presentata da una società operante nel settore delle sale giochi, che aveva impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Una sala slot dentro all’ippodromo, no di FdI: battaglia anti-ludopatie
Consiglio di Stato, via libera: i giudici riaprono una sala slot, chiusa perché vicina alla chiesa
Minorenni alle slot, sospesa la licenza alla sala scommesse
I Carabinieri li hanno bloccati mentre tentavano di sottrarre oltre 40mila euro dalla sala slot «Las Vegas» di San Zeno sul Naviglio Vai su Facebook
Rapina sala slot armato di pistola e volto coperto dalla sciarpa della Roma, in fuga con 7mila euro ift.tt/94UltFA Vai su X
Vairano Patenora (CE), resta chiusa una sala giochi: il TAR non concede la sospensiva per “permeabilità criminale” - Vairano Patenora (CE), resta chiusa una sala giochi: il TAR Campania non concede la sospensiva per "permeabilità criminale". Secondo agimeg.it
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it