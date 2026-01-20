Antimafia il TAR conferma l’informativa su società di Avellino

Il TAR della Campania ha confermato l’efficacia dell’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino, respingendo la richiesta di sospensione avanzata da una società. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e tutela della legalità, evidenziando l’importanza delle procedure di prevenzione e controllo nel settore pubblico e privato.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede distaccata di Salerno, Sezione Terza, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino nei confronti della società ALMA. La domanda era stata avanzata nell'ambito di un giudizio cautelare, ma i giudici hanno ritenuto che gli elementi disponibili non consentissero di accoglierla. Nell'ordinanza, il TAR ricostruisce il contesto su cui si fonda il provvedimento prefettizio. Al centro vi è una pluralità di vicende di reato che, al di là degli esiti dei procedimenti penali collegati, sono considerate dotate di un chiaro valore indiziario.

