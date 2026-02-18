Tapiro a Pucci da Striscia la Notizia dopo la bufera Sanremo | Sono di destra non sono fascista

Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia giovedì 19 febbraio, a causa delle polemiche nate dopo il Festival di Sanremo. Il comico ha detto che la sua battuta sulla politica ha scatenato reazioni e che ora si sente frainteso. Pucci ha precisato di essere di destra, ma di non essere fascista, e ha criticato il modo in cui la sua comicità viene percepita oggi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con molti che si sono schierati a favore o contro. La scena si conclude con Pucci che commenta: «Non ci sto più».

Andrea Pucci riceve il Tapiro di Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 19 febbraio. Il comico milanese commenta la questione Sanremo sostenendo che la sua comicità non si possa più sentire e lancia una stoccata a Fiorello.🔗 Leggi su Fanpage.it Tapiro a Fiorello da Striscia La Notizia: “Non faccio scandali, ma so più segreti di Corona. Riguardano Mediaset”Nella prima puntata del 2026 di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato a Rosario Fiorello il premio Tapiro. Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche: “Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistere”Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tapiro a Carlo Conti per il caso Pucci, accusa da Striscia al Sanremo filogovernativo: Mica chiedo cosa voti; Striscia la notizia: Sanremo, caso Pucci: Tapiro a Carlo Conti Video; Sanremo, Carlo Conti commenta il caso Pucci e risponde al Tapiro d’oro di Striscia la notizia; Striscia la Notizia, Carlo Conti gelido sul caso Pucci: Mica chiedo alle persone chi votano. Poi replica agli attacchi di Al Bano. Tapiro a Pucci da Striscia la Notizia dopo la bufera Sanremo: Sono di destra non sono fascistaAndrea Pucci riceve il Tapiro di Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 19 febbraio. Il comico milanese commenta la questione Sanremo sostenendo che la sua comicità non si possa più sentire e ... fanpage.it Tapiro a Carlo Conti per il caso Pucci, accusa da Striscia al Sanremo filogovernativo: Mica chiedo cosa votiDopo le polemiche su Andrea Pucci, Carlo Conti ha risposto a Striscia la Notizia di sentirsi dispiaciuto umanamente per l’artista e per l’uomo ... virgilio.it «Io attapirato per il caso di Pucci No, sinceramente no. Mi dispiace per lui, mi dispiace umanamente per l’artista e per l’uomo». Carlo Conti ha detto la sua davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, quando Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’Oro facebook Tapiro a Carlo Conti per il “caso” Pucci a @SanremoRai Al link il servizio completo: striscialanotizia.mediaset.it/video/tapiro-a… #Striscialanotizia @VStaffelli #Sanremo #Sanremo2026 x.com