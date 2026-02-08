Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche | Insulti inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. Dopo le polemiche nate in seguito alla sua conferenza come co-conduttore della terza serata, il comico ha scelto di fare un passo indietro. Pucci ha detto che non tollera gli insulti e le minacce che ha ricevuto, e ha aggiunto che il termine fascista non dovrebbe nemmeno esistere. La sua decisione arriva in un momento di forte tensione sui social e tra il pubblico, spaccato tra chi lo difende e chi lo critica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.