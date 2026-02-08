Pucci rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche | Insulti inaccettabili il termine fascista non dovrebbe esistere
Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. Dopo le polemiche nate in seguito alla sua conferenza come co-conduttore della terza serata, il comico ha scelto di fare un passo indietro. Pucci ha detto che non tollera gli insulti e le minacce che ha ricevuto, e ha aggiunto che il termine fascista non dovrebbe nemmeno esistere. La sua decisione arriva in un momento di forte tensione sui social e tra il pubblico, spaccato tra chi lo difende e chi lo critica.
Andrea Pucci rinuncia al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato la scelta di fare un passo indietro dopo le polemiche legate alla sua presenza come co-conduttore della terza serata: "Gli insulti e le minacce sono inaccettabili. Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe più esistere".🔗 Leggi su Fanpage.it
