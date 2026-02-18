Tajani e il board per Gaza | Zero alternative a Trump Non andiamo contro la Costituzione
Antonio Tajani sarà l’unico rappresentante del governo italiano al board per la pace a Gaza, istituito dall’amministrazione Trump. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti in Parlamento: alcuni oppositori criticano la scelta, sostenendo che non rappresenta una posizione ufficiale del Paese. La nomina avviene in un momento di forte tensione nella regione, con i negoziati di pace ormai senza alternative evidenti. La questione ha diviso le forze politiche, che si sono concentrate sulla compatibilità di questa partecipazione con la Costituzione italiana.
ROMA L’aula approva. Antonio Tajani sarà l’“osservatore” del governo al board per la pace a Gaza di Trump, le opposizioni la vedono diversamente: «Osservatori? Semmai siete i guardoni» (copyright Davide Faraone, Italia Viva). Montecitorio si trasforma in un ring per il match sulla politica estera targata Meloni. Finisce con uno sparring leggero: qualche gancio qui e lì in un’aula semivuota. «Secondo me non esistono alternative a quella che stanno realizzando gli Stati Uniti e non ho ascoltato proposte alternative in questo dibattito» incalza le minoranze il ministro degli Esteri durante le comunicazioni del governo, «se ce ne sono pronto ad ascoltarle». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
