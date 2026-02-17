Italia nel Board of peace di Gaza Tajani | Non esserci significa negare la Costituzione
L’Italia si unisce al Board of peace di Gaza come osservatore, provocando dure reazioni politiche. Tajani afferma che non partecipare equivale a negare la Costituzione italiana. La decisione ha acceso un acceso dibattito tra le forze politiche, con l’opposizione che si mantiene compatta e il centrodestra che si schiera senza esitazioni. Anche Azione ha dato il suo consenso alla mozione unitaria, rafforzando la posizione di chi sostiene l’adesione del nostro Paese.
La discussione sul Board of peace e sull’adesione dell’Italia «come osservatore » accende la discussione politica, con una opposizione per il momento compatta (persino Azione ha detto sì alla mozione unitaria) e il centrodestra a ranghi serrati. La discussione si apre oggi, 17 febbraio, con le comunicazioni di Antonio Tajani alla Camera che riferirà nel pomeriggio anche al Senato, ma solo in Commissione e senza voto. Il ministro parte dicendo che a suo avviso i temi di politica estera non dovrebbero essere oggetto di scontri politici ma di un «confronto franco»: «La crisi di Gaza ci mette alla prova, è una ferita aperta che ha visto l’Italia in prima linea per far tacere le armi».🔗 Leggi su Open.online
