Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Gaza. Durante un colloquio con gli ambasciatori Vance e Rubio, Tajani ha ribadito che i limiti della Costituzione italiana rendono impossibile questa partecipazione. Ha inoltre sottolineato che le relazioni tra i paesi restano buone, ma senza cambiare la posizione ufficiale.

“Noi non possiamo partecipare al Board of Peace perché c’è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia. Però sul Board of Peace l’articolo 11 della nostra Costituzione è in contrasto con l’articolo 9 dello Statuto: per noi è insormontabile dal punto di vista giuridico”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato dall’Ansa al margine del congresso del Partito Radicale a Roma. “I rapporti con gli Usa - aggiunge - sono molto positivi. Nel colloquio con Vance e Rubio ieri abbiamo ribadito le buone relazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gaza, Tajani: limiti della Costituzione insormontabili per partecipare al Board of Peace

Approfondimenti su Gaza Tajani

L’Italia non ha aderito al Board of Peace per Gaza, una decisione che solleva interrogativi sul rispetto dei principi costituzionali.

L’affermazione di Schlein evidenzia la posizione critica nei confronti del cosiddetto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gaza Tajani

Argomenti discussi: Tajani, limiti Costituzione insormontabili per partecipare al Board di Gaza; L'Ue dichiara i Pasdaran organizzazione terroristica. Tajani: In Iran una carneficina come a Gaza - La diretta; Tajani: 'In Iran carneficina paragonabile a Gaza'; Ue: Pasdaran terroristi. E Teheran muove le navi da guerra. Tajani: In Iran carneficina paragonabile a Gaza.

Tajani: 'Limiti della Costituzione insormontabili per partecipare al Board di Gaza'Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c'è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche ... ansa.it

Tajani, limiti Costituzione insormontabili per partecipare al Board di Gaza(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c'è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a far ... msn.com

A Bruxelles ho chiesto a Tajani se è stata solo la repressione delle proteste in Iran a indurre l'Ue ad abbandonare la storica cautela con Teheran e decidere di classificare i Pasdaran come terroristi. Il ministro ha fatto un paragone tra con Gaza: "...stiamo parlan facebook

TAJANI:In #Iran una carneficina come a #Gaza.Giusto-dice-inserire Pasdaran nella lista di organizzazioni terroristiche. Allora ministro mettiamo IDF,esercito israeliano, nella stessa lista x.com