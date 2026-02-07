Gaza Tajani | limiti della Costituzione insormontabili per partecipare al Board of Peace

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Gaza. Durante un colloquio con gli ambasciatori Vance e Rubio, Tajani ha ribadito che i limiti della Costituzione italiana rendono impossibile questa partecipazione. Ha inoltre sottolineato che le relazioni tra i paesi restano buone, ma senza cambiare la posizione ufficiale.

“Noi non possiamo partecipare al Board of Peace perché c’è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia. Però sul Board of Peace l’articolo 11 della nostra Costituzione è in contrasto con l’articolo 9 dello Statuto: per noi è insormontabile dal punto di vista giuridico”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato dall’Ansa al margine del congresso del Partito Radicale a Roma. “I rapporti con gli Usa - aggiunge - sono molto positivi. Nel colloquio con Vance e Rubio ieri abbiamo ribadito le buone relazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

