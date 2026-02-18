Il Governo italiano si oppone alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di permettere a sei atleti russi e quattro bielorussi di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, accusando la scelta di favorire le bandiere di Mosca e Minsk. Il ministro Tajani e il presidente Abodi hanno espresso chiaramente la loro posizione, sottolineando che questa decisione va contro le restrizioni imposte dall’Italia. La Lega, invece, valuta il fatto come un passo positivo, creando una divisione tra le reazioni politiche. La discussione continua tra le parti coinvolte.

“Il Governo italiano esprime la sua assoluta contrarietà rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti russi e quattro atleti bielorussi con l’esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso”. Lo affermano in una nota i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “La perdurante violazione della tregua e degli ideali olimpici e paralimpici da parte della Russia, appoggiata dalla Bielorussia, è incompatibile con la partecipazione dei loro atleti ai Giochi, se non come atleti individuali neutrali”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tajani-Abodi: «Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk alle Paralimpiadi». Ma per la Lega è positivo

Tajani e Abodi: “L’Italia è assolutamente contraria alle bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi”Giuseppe Tajani e Abodi hanno criticato la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire a sei atleti russi e quattro bielorussi di partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando le bandiere dei loro paesi.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ammesse Russia e Bielorussia, 6 atleti per Mosca tra sci alpino, fondo e snowboard, 4 per MinskLa partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha suscitato molte polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.