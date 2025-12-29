Taiwan | Taipei ' 4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l' isola'

Taiwan ha segnalato la presenza di quattro navi della guardia costiera cinese nelle sue acque, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari. La situazione evidenzia le tensioni nella regione e l'importanza di monitorare gli sviluppi tra le due parti.

Taiwan, la Cina avvia le esercitazioni militari ma con munizioni vere. La risposta: dispiegate navi da guerra - Lo rende noto l'esercito di Pechino poche ore dopo aver annunciato manovre “importanti” vicino alle acque e allo spa ... affaritaliani.it

Taiwan: 4 navi cinesi sono entrate nelle nostre 'acque limitate' - Quattro navi della guardia costiera cinese sono entrate oggi nelle "acque limitate" di due isole taiwanesi, mentre altre due imbarcazioni vicine fornivano supporto: lo ha reso noto Taipei, nel secondo ... ansa.it

Un filmato girato all’interno di un’abitazione a Taipei mostra un acquario che oscilla con forza mentre un terremoto di magnitudo 7.0 colpisce Taiwan. L’acqua si muove da una parete all’altra e i pesci rossi si muovono in modo frenetico, mentre oggetti ondeggi - facebook.com facebook

Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il nord-est di Taiwan alle 23:05 locali (16:05 italiane), nella provincia di Yilan. Lo riporta l'emittente locale Tvbs citando l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha confermato che le forti scosse sono state avvertite i x.com

