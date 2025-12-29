Taiwan | Taipei ' 4 navi della guardia costiera cinese individuate vicino l' isola'

Taiwan ha segnalato la presenza di quattro navi della guardia costiera cinese nelle sue acque, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni militari. La situazione evidenzia le tensioni nella regione e l'importanza di monitorare gli sviluppi tra le due parti.

Taipei, 29 dic. (AdnkronosAfp) - Taiwan ha dichiarato di aver individuato quattro navi della guardia costiera cinese nei pressi delle acque dell'isola, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni di fuoco. Le quattro imbarcazioni "stavano navigando oggi vicino alle acque al largo delle coste settentrionali e orientali di Taiwan", ha affermato la guardia costiera taiwanese, aggiungendo di aver "immediatamente schierato grandi imbarcazioni per preposizionare le risposte nelle aree interessate" e di aver "inviato ulteriori unità di supporto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Taiwan: rilevati 245 aerei e 160 navi da guerra cinesi da inizio dicembre; Cina: ‘Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan’; Taiwan, la Cina avvia le esercitazioni militari ma con munizioni vere. La risposta: dispiegate navi da guerra.

