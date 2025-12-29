Taiwan il serio avvertimento della Cina | Esercitazioni militari con armi da fuoco Taipei protesta e muove i soldati

La Cina ha avviato esercitazioni militari con armi da fuoco come forma di avvertimento verso Taiwan, che reagisce protestando e rafforzando la presenza militare. Nel frattempo, Taipei ha segnalato l’avvistamento di quattro navi della guardia costiera cinese nelle acque territoriali, evidenziando una crescente tensione nella regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre entrambe le parti mantengono posizioni ferme.

Pechino muove le sue pedine militari per lanciare un "serio avvertimento", mentre Taiwan protesta e annuncia nel mattino l'avvistamento di quattro navi della guardia costiera cinese vicino alle sue acque territoriali. La Cina condurrà "importanti" esercitazioni militari intorno a Taiwan, nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino, a partire da oggi in 5 aree. Lo ha annunciato con un comunicato il colonnello Shi Yi, portavoce delle forze armate cinesi: "A partire dal 29 dicembre, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione sta inviando forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per condurre esercitazioni militari congiunte dal nome in codice 'Justice Mission 2025?".

La Cina mobilita forze intorno a Taiwan con esercitazioni militari - L’esercito cinese ha annunciato oggi la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei missili attorno a Taiwan per esercitazioni militari con l’obiettivo di testare quella c ... ilsole24ore.com

Cina, «Cominciate le esercitazioni militari intorno a Taiwan». La reazione: «Dispiegate forze appropriate» - Taipei condanna l'esercitazione che l'esercito cinese definisce «un serio avvertimento contro le forze separatiste "indipendentiste di Taiwan" e le forze di interferenza esterna» ... msn.com

