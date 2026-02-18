Tagliate fuori dal mondo del lavoro e prive di reddito | il progetto che va in aiuto delle donne over 50

In Italia, molte donne over 50 sono escluse dal mercato del lavoro e senza entrate, perché più del 40% tra i 50 e i 64 anni non ha un impiego né una pensione. Questa situazione le lascia senza reddito e le mette a rischio di isolamento economico, specialmente in un Paese dove ancora si affrontano pregiudizi legati al genere e alle carriere interrotte. Un nuovo progetto mira a sostenere concretamente queste donne, offrendo opportunità di formazione e reinserimento professionale.

In Italia, nella fascia 50–64 anni oltre il 40% delle donne non lavora e non percepisce alcuna pensione, una condizione che espone a un rischio elevato di esclusione economica e sociale, aggravato da stereotipi di genere e carriere discontinue1. A questo scenario si aggiunge quanto emerge dal Rapporto Povertà 2025 di Caritas: 1 donna su 3 non dispone di una fonte di reddito personale. Una fragilità che, nel caso delle donne over 50, si moltiplica, rendendole tre volte più lontane da un’autonomia economica perché donne, perché fragili e perché over 50. All’interno di questo impegno si inserisce il progetto “ A Ticket to the Future – Over 50”, promosso da Quid per sostenere percorsi di formazione on the job dedicati a donne over 50 attraverso borse di formazione professionale.🔗 Leggi su Veronasera.it

