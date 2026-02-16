Problemi di microcircolo per 50% delle donne over 50 i consigli degli esperti

Secondo gli esperti, oltre il 50% delle donne italiane sopra i 50 anni soffre di problemi di microcircolo, che causano gambe pesanti, stanche e gonfie. Questo disagio si manifesta spesso con sensazioni di fastidio che influenzano la quotidianità. Un esempio concreto è la sensazione di gambe pesanti dopo una giornata passata in piedi o seduta.

(Adnkronos) – È un problema più comune di quanto si possa pensare. Oltre il 50% delle italiane over 50 vivono i disagi causati da disturbi del microcircolo venoso: gambe stanche, pesanti e gonfie. Il problema però interessa anche le più giovani, soprattutto in momenti particolari come la stagione estiva, la gravidanza o in corrispondenza di stili di vita troppo sedentari o troppo attivi. Il tema della circolazione venosa degli arti inferiori, sottovalutato fino a quando i sintomi non diventano particolarmente fastidiosi, è stato al centro dell’evento organizzato, il 12 febbraio a Bologna da Alfasigma, per la presentazione di un nuovo integratore costituito da una miscela bilanciata di diosmina, esperidina ed estratti vegetali di ruscus e ananas, in grado di favorire la funzionalità del microcircolo e il drenaggio dei liquidi corporei.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

