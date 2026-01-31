Modena, 2 gennaio – I resti trovati nell’antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa ormai da qualche settimana. La scoperta è stata fatta ieri da due escursionisti che hanno segnalato i reperti alle forze dell’ordine. La procura ha confermato che si tratta della 32enne, e ora si attende l’esame del DNA per confermare definitivamente l’identità. La zona è stata messa sotto sequestro mentre la scientifica analizza i resti, che potrebbero fornire nuove risposte

Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall’abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi è sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti trovati in rudere

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza.

La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La scomparsa di Daniela Ruggi - Storie italiane 30/10/2025

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Daniela Ruggi, svolta sul caso: sono della giovane scomparsa i resti trovati nel rudere; Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso; Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisiva; Il cane eroe Bruno non fu ucciso, la svolta sul caso che commosse anche Meloni: perché è indagato l'istruttore.

Daniela Ruggi, la svolta nel caso: spno della 32enne i resti trovati nel rudereSvolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino ... ilmessaggero.it

Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel casoSvolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino ... ilmessaggero.it

Dentro la notizia. . Daniela Ruggi, lo sceriffo rientra in casa dopo 420 giorni. A #DentrolaNotizia le immagini della casa. - facebook.com facebook

#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com