Svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi | sono della 32enne i resti trovati in rudere
Modena, 2 gennaio – I resti trovati nell’antica torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, la donna scomparsa ormai da qualche settimana. La scoperta è stata fatta ieri da due escursionisti che hanno segnalato i reperti alle forze dell’ordine. La procura ha confermato che si tratta della 32enne, e ora si attende l’esame del DNA per confermare definitivamente l’identità. La zona è stata messa sotto sequestro mentre la scientifica analizza i resti, che potrebbero fornire nuove risposte
Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall’abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi è sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.
#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com
