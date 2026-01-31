Resti di Daniela Ruggi trovati in un rudere a Vitriola svolta nel caso della scomparsa della 32enne col Dna

Sono stati trovati i resti di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel 2024 in provincia di Modena. Gli investigatori hanno confermato che si tratta della 32enne grazie al confronto del DNA. I resti sono stati scoperti in un rudere a Vitriola, chiudendo così una lunga ricerca. La famiglia ora può almeno avere una risposta, anche se resta il dolore per la perdita.

