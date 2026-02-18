Svizzera imbattibile nel curling alle Olimpiadi | ci riuscirà l’Italia? Mouat ci spera USA eliminati

La Svizzera ha vinto ancora nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, battendo la Norvegia con un punteggio di 10-4. La squadra elvetica, guidata da Mouat, si conferma leader imbattuta nel torneo, grazie a otto successi consecutivi. L’Italia spera di raggiungere questa performance, ma dovrà affrontare sfide più dure nei prossimi incontri. Gli Stati Uniti sono stati eliminati, lasciando spazio alle altre nazionali di puntare alla finale. La competizione si fa sempre più intensa e avvincente.

La Svizzera prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, travolgendo la Norvegia con un perentorio 10-4 e garantendosi matematicamente il primo posto in classifica generale con otto vittorie all’attivo. Yannick Schwaller e compagni hanno fatto la differenza con due punti in apertura, hanno poi creato il break a cavallo dell’intervallo (6-3) e hanno chiuso i conti con i quattro punti messi a segno nell’ottavo parziale. Gli elvetici saranno motivati a chiudere il round robin in maniera immacolata, domani (giovedì 19 febbraio, ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

