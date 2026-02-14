Curling Svizzera a punteggio pieno alle Olimpiadi! La Svezia si rianima Mouat reagisce l’Italia osserva a riposo

La Svizzera ha conquistato il primo punteggio pieno nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto tutte le partite finora giocate. La squadra elvetica ha mostrato una buona prestazione contro la Norvegia, portando a casa la vittoria con un punteggio di 8-4. La Svezia, invece, ha ritrovato fiducia, mentre il britannico Mouat ha risposto alle critiche con una vittoria importante. L’Italia, invece, segue da lontano, senza ancora scendere in campo.

La Svezia si è destata nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver perso le prime tre partite (tra cui i big match contro Italia e Gran Bretagna), Niklas Edin e compagni si sono trovati con le spalle al muro ed erano obbligati a reagire per continuare a sperare concretamente nella qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 hanno sudato più del previsto contro la poco quotata Cina e si sono presentati al nono end in vantaggio soltanto per 4-3, ma poi la corazzata scandinava ha messo a segno due punti nella nona frazione ed è riuscita a festeggiare il primo successo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

La Gran Bretagna ha vinto contro la Svezia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Cortina.

Il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è entrato nel vivo.

UN’ALTRA SCONFITTA PER LE AZZURRE Dopo il KO con la Svizzera, anche la Corea del Sud ha la meglio sulle nostre azzurre del curling: la partita finisce 2-7 facebook

