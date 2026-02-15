Curling la Svizzera vince il big match con Mouat! L’Italia sorride Canada e USA rispondono

La Svizzera ha battuto la Gran Bretagna nel match di curling, grazie a un tiro decisivo nell’ultimo momento che ha portato il punteggio a 6-5 all’extra-end. La partita, durata quasi tre ore, è stata molto combattuta e ha visto entrambe le squadre spingere al massimo per ottenere la vittoria.

La Svizzera ha vinto il durissimo big match contro la Gran Bretagna, imponendosi con il punteggio di 6-5 all'extra-end, naturale conseguenza di un incontro giocato sul filo dell'equilibrio per quasi tre ore. Gli elvetici proseguono così il loro cammino da imbattuti nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, svettando in testa alla classifica generale con cinque vittorie all'attivo e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno Bruce Mouat e compagni sono invece incappati nel secondo stop dopo quello contro l'Italia: i Campioni del Mondo stanno tentennando più del previsto sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo e ora si trovano al secondo posto con quattro successi all'attivo, alla pari con il Canada (affermazione per 6-3 contro la poco quotata Cina) e con gli USA (10-8 con due punti pesantissimi nel finale per avere ragione sulla Norvegia).