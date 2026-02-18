Svilar record | il primato di velocità lo rende il centravanti aggiunto della Roma

Mile Svilar, il portiere della Roma, ha stabilito un nuovo record di velocità, raggiungendo i 30,496 kmh e dimostrando di essere molto più di un semplice difensore tra i pali. Durante un’azione di gioco, il portiere belga si è distinto per la sua rapidità, sorprendendo anche gli avversari con una corsa improvvisa verso la porta. Questa performance ha attirato l’attenzione degli esperti, che lo vedono come un “centravanti” aggiunto per la squadra di Gasperini.

L'estremo difensore giallorosso, Mile Svilar, sta riscrivendo i paradigmi del ruolo sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, confermandosi non solo un baluardo tra i pali ma un'atleta d'élite capace di registrare il sesto picco di velocità massima dell'intera Serie A con una punta di 30,496 kmh. L'investitura tecnica giunta dal tecnico giallorosso, che ha equiparato l'impatto del portiere belga naturalizzato serbo a quello di un centravanti da 25 gol a stagione, trova oggi una validazione empirica nei dati cronometrici: durante la sfida contro l' Udinese, Svilar ha prodotto un'uscita bassa che lo ha proiettato nell'Olimpo dei velocisti del campionato, superando specialisti del calibro di Bonny e Zarraga.