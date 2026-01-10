Roma-Sassuolo Gasperini esalta Svilar | È come un centravanti da 25 gol Poi scherza su Wesley

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Gasperini ha elogiato Svilar, paragonandolo a un attaccante da 25 gol, e ha scherzato su Wesley. La Roma, con questa vittoria, raggiunge i 39 punti e si avvicina alle prime posizioni di classifica, mantenendo una buona posizione in campionato. Le parole del tecnico riflettono l’ottimo stato di forma della squadra e l'importanza di questa fase della stagione.

Le parole del tecnico giallorosso dopo la bella vittoria con la squadra di Grosso che vale un bel balzo in classifica La Roma batte anche il Sassuolo e sale a quota 39 punti in classifica, pari con il Milan e -3 dall'Inter e +1 sul Napoli che hanno ovviamente due partite in meno rispetto ai giallorossi. Ma comunque è un bel vedere la classifica per Gian Piero Gasperini, che in emergenza è riuscito a tirare fuori il massimo dalla sua squadra. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Il tecnico della Roma ha parlato così in conferenza stampa nel postpartita: Tante belle cose soprattutto nel secondo tempo, anche i difensori entrano nel gioco.

