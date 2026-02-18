Svezia dominante nella team sprint femminile delle Olimpiadi Azzurre staccate

La Svezia ha conquistato l’oro nella team sprint femminile di sci di fondo a Milano Cortina 2026, grazie alle prestazioni di Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. Le due atlete hanno sorpassato tutte le avversarie, fermando il cronometro con un tempo impressionante. Le italiane, invece, non sono riuscite a tenere il passo, tagliando il traguardo in ultima posizione. La gara si è svolta sulla pista innevata di Dobbiaco, davanti a un pubblico entusiasta.

La Svezia, con Jonna Sundling e Maja Dahlqvist, vince la medaglia d'oro della team sprint femminile, quartultima gara dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dominio assoluto del team già dato per ampiamente favorito alla vigilia, mentre l'argento va alla Svizzera con Nadja Kaelin e un'eroica Nadine Faehndrich. Terzo posto, all'ultimo istante, della Germania con Laura Gimmler e Coletta Rydzek, che beffano la Norvegia di Astrid Oeyre Slind e Julie Bjervig Drivenes. Prime fasi in cui subito Diggins prova a fare il vuoto, già in prima frazione, portandosi dietro Sundling. L'effetto, però, è quello di allungare tantissimo il gruppo già da subito: Ganz riesce all'incirca a reggere in settima posizione fino al primo cambio, poi il gruppo si ricompatta.