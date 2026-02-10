Sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi 2026 | azzurre in evidenza Svezia in testa

Questa mattina a Tesero, nella Val di Fiemme, si è svolta la qualificazione della sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le atlete italiane sono scese in pista, dando il massimo per conquistare un posto in finale. La Svezia si è dimostrata la più forte, con alcune concorrenti che hanno fatto registrare tempi notevoli. Ora si attende il risultato finale, che deciderà chi passerà alla fase successiva e avrà l’opportunità di competere per le medaglie.

Nella mattinata di oggi, nella location di Tesero, Val di Fiemme, è andata in scena la qualificazione della sprint femminile in tecnica classifica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le fondiste italiano hanno completato una prestazione di alto livello, con tutte e quattro le azzurre che sono riuscite ad accedere alla fase successiva della competizione. Questo "poker azzurro" nella qualifica è un buon segnale in vista delle fasi finali ed eliminazione diretta in programma per il primo pomeriggio. Nonostante l'ottimo risultato delle italiane, la graduatoria delle qualifiche ha visto dominare la Svezia, che ha monopolizzato le posizioni di vertice con grande autorevolezza.

