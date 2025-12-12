Sci di fondo nella team sprint femminile svetta Svezia I Top ten per Ganz Cassol

A Davos si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con la team sprint femminile. La vittoria va alla Svezia I di Dahlqvist e Sundling, mentre l’Italia, con Ganz e Cassol, si piazza in nona posizione. La competizione si è svolta in tecnica libera, segnando un inizio interessante per questa fase stagionale.

Va in archivio a Davos, in Svizzera, la prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la team sprint femminile in tecnica libera premia Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, mentre  Italia I di Caterina GanzFederica Cassol si classifica nona  ed Italia II di Iris De Martin PinterNicole Monsorno termina   13ma. La finale a 15 si ravviva soltanto nell’ultimo terzo di gara, quando inizia la terza e decisiva tornata per tutte le coppie, con la competizione che esplode dopo il quinto cambio, con la frazione decisiva: la vittoria va, per distacco, a  Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, le quali avevano primeggiato anche nelle qualificazioni, tagliando il traguardo in 15:34. Oasport.it

