Sci di fondo nella team sprint femminile svetta Svezia I Top ten per Ganz Cassol
A Davos si apre la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con la team sprint femminile. La vittoria va alla Svezia I di Dahlqvist e Sundling, mentre l’Italia, con Ganz e Cassol, si piazza in nona posizione. La competizione si è svolta in tecnica libera, segnando un inizio interessante per questa fase stagionale.
Va in archivio a Davos, in Svizzera, la prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: la team sprint femminile in tecnica libera premia Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, mentre Italia I di Caterina GanzFederica Cassol si classifica nona ed Italia II di Iris De Martin PinterNicole Monsorno termina 13ma. La finale a 15 si ravviva soltanto nell’ultimo terzo di gara, quando inizia la terza e decisiva tornata per tutte le coppie, con la competizione che esplode dopo il quinto cambio, con la frazione decisiva: la vittoria va, per distacco, a Svezia I di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling, le quali avevano primeggiato anche nelle qualificazioni, tagliando il traguardo in 15:34. Oasport.it
Sci di fondo, nella team sprint femminile svetta Svezia I. Top ten per Ganz/Cassol - Va in archivio a Davos, in Svizzera, la prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Team Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara - Scatterà oggi, venerdì 12 dicembre, a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.itPellegrino guida il team azzurro nella “sua” Davos: trittico con team sprint, sprint e 10 km in tecnica libera 10 dicembre 2025 SCI DI FONDO Sarà la tecnica libera l’asssoluta protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo, in programma nella svizzera Dav - facebook.com facebook
Arianna Follis CAMPIONESSA DEL MONDO sprint Liberec 2009 sci di fondo