La nuova generazione di pneumatici Scorpion di Pirelli si rivolge a SUV e veicoli elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza. In un contesto di evoluzione tecnologica e crescente domanda di veicoli più sostenibili, il pneumatico continua a essere un elemento chiave per le prestazioni e la sicurezza su strada.

Nell’ auto che corre verso l’elettrificazione e il rialzo generalizzato delle masse, c’è un componente che resta decisivo più di ogni software: il pneumatico. È lì che potenza, peso e sicurezza si traducono in metri di frenata, comfort quotidiano e controllo reale. Ed è proprio da questo punto di contatto con l’asfalto che Pirelli rilancia uno dei suoi nomi storici: Scorpion, pensato espressamente per i SUV moderni e arrivato oggi alla sua terza generazione. Nato nel 1986 per veicoli “a guida alta” – con il debutto sulla Lamborghini LM002 – il marchio Scorpion si è evoluto insieme al mercato, fino a diventare una famiglia trasversale che spazia dall’auto alla moto, passando per l’offroad e perfino il mondo bici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pirelli rinnova Scorpion, ecco la terza generazione di pneumatici per suv

Pirelli introduce la terza generazione di Scorpion, un pneumatico estivo pensato per i SUV.

Pirelli introduce la terza generazione dello pneumatico Scorpion, progettata specificamente per i SUV.

